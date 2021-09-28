سعفان يفتتح عيادات التأمين الصحي بجامعة الزقازيق

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، عيادات للتأمين الصحي بالجامعة، وذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة الشرقية لحضور المجلس الدوري بجامعة الزقازيق ، بحضور

أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى للاهتمام بالمواطن المصري في كافة الجوانب لاسيما الرعاية الصحية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا .

وأشاد الوزير بالعيادات باعتبارها أول فرع للتأمين الصحي بالجامعات المصرية داخل الحرم الجامعي ، فضلا عن التنظيم الجيد وسرعة إعطاء الخدمة للمستفيدين.

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة أن هذا الافتتاح يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على كافة المواطنين، فضلا عن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية .

واستعرض الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية العيادات في الوحدة الجديدة، مشيرا إلي أنها تبلغ ١٧ عيادة شاملة تضم نخبة من الأطباء في جميع التخصصات ، مشيرا أنها تخدم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة والمواطنين في قوائم الانتظار، فضلا عن المرضى المحجوزين في مستشفى الجامعة .

حضر الافتتاح الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور وليد ندا نائب رئيس الجامعة للمستشفيات، والدكتور عبد السلام عيد عبد السلام عميد كلية الطب البشري، والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب السابق ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.