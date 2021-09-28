/652351/توقيع-مذكرة-تفاهم-بين-شركة-تنمية-الريف-المصرى-ومؤسسة-اقتصاد-المعرفة-لتنمية-المجتمع

وقع مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والسيدة درة فيعانى، رئيس مجلس أمناء "مؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلى" و"منصة بشاير"، مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون بين الطرفين من أجل تنفيذ برامج مشتركة لخدمة صغار المزارعين والمستثمرين من المنتفعين بأراضى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، والترويج لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مختلف قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى، بهدف ضمان زراعة نظيفة وآمنة، وبناء الوعى للممارسات الزراعية الجيدة، والاستخدام الأمثل للمبيدات بما يتوافق مع الاشتراطات الواجب توافرها فى المحاصيل المنتجة للتصدير وشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومع القرارات والقوانين بهذا الشأن.

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وقد أكد اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن البروتوكول يأتى من منطلق حرص الشركة على التواءم مع لغة العصر، وسعيها الدائم، وفق رؤيتها الجديدة، نحو تنويع قنوات التواصل مع عملائها من المنتفعين بأراضى المشروع القومى ال ١.٥ مليون فدان، لخدمة الجادين ودعمهم من أجل تحقيق أقصى معدلات النجاح المستهدفة.

تقديم آليات سريعة وعصرية للمزارعين

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تسعى من خلال ذلك للوصول بالمعلومة الصحيحة إلى جميع المنتفعين بمعاونة "شبكة بشاير"، وعبر استخدام أحدث المنصات والتقنيات والوسائل التكنولوجية المتبعة عالمياً، بهدف تقديم آليات سريعة وعصرية للمزارعين، تسهم فى خدمة منتجاتهم، وضمان جودتها وتسهيل تسويقها عالمياً.

وبموجب هذا الاتفاق، يتم التعاون المشترك فيما بين "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" و"مؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلى منصة بشاير" نحو تسجيل الشركات والمزارعين العاملين فى مختلف مناطق وأراضى "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" على شبكات الإرشاد والتسويق الزراعى لدى "منصة بشاير"، وذلك بهدف الاستفادة من خدماتها.

تسويق منتجات المشروعات الصغيرة

بالإضافة إلى تسويق منتجات المشروعات الصغيرة التى تعمل تحت مظلة "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" من خلال التواصل والتعاقد المباشر مع كل من المصدرين والمصانع والموردين وسلاسل التجزئة عبر "سوق بشاير أونلاين".

ذلك فضلاً عن قيام "مؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلى" بتوفير الإرشاد وتنبؤات المناخ والمشورة الفنية وكافة المعلومات اللازمة عن السوق، وتقديمها للمجتمعات الجديدة التى تقام تحت مظلة "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك فى مجال الإرشاد الزراعى الرقمى والممارسات الجيدة، وكذا كافة معاملات ما قبل وما بعد الحصاد التى يتم تنفيذها، مثل "دليل المبيدات" و"النوتة دفتر المزارع"، بما يستهدف الوصول إلى منتجات ذات جودة عالية، وتحقيق إنتاج مميز يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء وإمكانية التصدير عن طريق خدمة "إسأل خبير".

كما تقوم "منصة بشاير"، بموجب هذا الاتفاق، بالتواصل المباشر مع شركات مستلزمات الإنتاج والمبيدات، من خلال "سوق بشاير" الذى يعمل عبر الهاتف المحمول.

برامج متخصصة لصغار المزارعين

وقد تم الاتفاق كذلك بين الطرفين على التعاون فى إعداد برامج متخصصة لصغار المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة تختص بمحاصيل محددة للزراعة فى الأراضى، ودراسة وتنفيذ برامج دعم سلاسل قيمة متخصصة بين المصدرين وصغار المزارعين تعنى بمحاصيل محددة يتم الإتفاق عليها.

مدة سريان هذا الاتفاق عام واحد يبدأ من تاريخ توقيعه، ويجوز تجديده بناءا على رغبة الطرفين.