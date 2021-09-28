/652353/الزمالك-مصلحة-القلعة-البيضاء-أهم-من-التجديد-للاعبين-وقمنا-بضم-حمدي-النقاز-بتعليمات-من-باتريس-كارتيرون

أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن إدارة النادي لن تتنازي عن حقوقها، ولن ترضح لصف اللاعبين قبل الفريق ومصلحة الزمالك أولاً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس2" كان من الممكن أن تعلن إدارة الزمالك عن تجديد عقود اللاعبين خلال الفترة الماضية، ولكن أين حق نادي الزمالك أولاً، فهذا هو الأساس، ونريد أن تعرف الجماهير جيداً أننا نعمل من أجل مصلحة الكيان الزملكاوي قبل أي شئ".

وتابع" تم الاتفاق على تفاصيل عقد أشرف بن شرقي، ويتبقى فقط 1% من نهاية المفاوضات، وحتى يوم أمس نتفاوض مع اللاعب من أجل الوصول لصيغة ترضى جميع الأطراف".

وزاد" نادي الزمالك لن يعير أي لاعب من صفوف الفريق، خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب وقف القيد، وسنعلن عن كل شئ فور وجود القرار النهائي قبل 7 أكتوبر القادم".

وواصل" موقف حمدي النقاز مختلف للغاية، والمدير الفني للفريق باتريس كارتيرون هو من أعطى الضوء الأخضر من أجل عودة اللاعب لنادي الزمالك، وننظر دائما لمصلحة النادي أولاً قبل اللاعب".

واختتم" تواجدنا في مجلس الإدارة منذ ما يقرب من 4 أشهر، ونسير بخطى ثابتة، وأتمنى التوفيق للمجلس القادم، وأخيراً لن أترشح في انتخابات نادي الزمالك القادمة".

حسام المندوة: لابد أن يتواجد الدعم والمساواة بين الأهلي والزمالك لعودة الاستقرار

أكد حسام المندوة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفارق بين الأهلي والزمالك حالياً من حيث النجاحات غير متواجد لأننا حققنا 6 بطولات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" أتمنى ان يحدث العدل والاستقرار بين الزمالك والأهلي حتى نحقق النجاحات، واستقرار الفريق يجلب النجاحات، ولابد أن يحصل نادي الزمالك على الرعاية الذي يستحقها، وما يحدث حالياً غير جيد".

وزاد" لابد من تسويق نادي الزمالك بشكل أكبر، وأيضا لاعبي الزمالك لا يحصلوا على الدعم الكامل من حيث الرعاية والإعلانات، والاستقرار هو من يجلب ذلك، ولابد من وجود العدالة الرياضية، وأن لا يحدث تحيز في الوسط الرياضة".

الزمالك يقترب من تجديد عقد أشرف بن شرقي

وتابع" في عقوبة شيكابالا لم تكن منطقية، وكان هناك ضغط كبير على الجميع، وهذه العقوبة لن اقول عليها بنظرية المؤامرة، ولكن الشواهد تتحدث عن ذلك".

واختتم" تقنية الفيديو منذ تطبيقها في الدوري المصري، فاز نادي الزمالك بالبطولة، وهذا الأمر جيد للغاية، وخلال عقوبة شيكابالا قال أحمد مجاهد أن شيكابالا لم يتلفظ عليه بأي إشارة، ولم يتحدث اللاعب مع الجمهور، ومن تسبب في إثارة الأمر هو أحمد مجاهد وليس شيكابالا".