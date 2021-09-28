«تحدي التعلم»..رامي عياش يطلق مباردة للتكفل بتعليم طفل لمدة عام

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مباردة رامي عياش لأطفال لبنان

رامي عياش يطلق مباردة تحدي التعلم

نشر رامي عياش عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو، كشف من خلاله أن جمعية "عيّاش الطفولة" تتكفّل بتعليم ألفي طفل في لبنان من شماله إلى جنوبه دون أي تفرقة.

كما أطلق عياش تحدياً يهدف إلى تعليم آلاف الأطفال واختار ثلاثة أسماء وكل اسم منهم سيتكفل بتعليم طفل لمدة عام وبدورهم كل اسم فيهم سيسمّي ثلاثة أسماء لتكبر الرسالة أكثر لبناء جيل كامل قادر على بناء وطن حقيقي.

هدف مباردة رامي عياش

وتهدف مباردة «تحدي التعلم» للتكفل بتعليم طفل لبنانى لمدة عام كامل وذلك من أجل تخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان مؤخرا.

نبذة عن الفنان رامي عياش

ولد رامي عياش في بعقلين، والدته هي عايدة قيس أبو عياش، شارك في برنامج ستوديو موسم وفاز بالميدالية الذهبية وتم التعاقد بين كل من المنتج مروان أبو الغنم صاحب ومدير شركة ميوزك بوكس وستوديو الفن سميون أسمرالذي ينوب عن الفنان رامي عياش بموجب وكالة من والده كونه كان تحت السن القانوني وكان عمره آنذاك سبعة عشر عاما .

بداية رامي عياش الفنية

وأول اغانية التي تغنى بها لعيونك بدي غني واغنية بغنيلا وبدقلا من ضمن أفضل الفنانين العرب اكتسب شعبية كبيرة وفي فترة وجيزة أغنيته الناس الرايقة كانت من ضمن الأغاني التي أحبها الناس وعاشو معها بقلوبهم من شخصية رامي عياش نعرف أنه ذو شخصية قوية وجذابة يحب عملة كثيرا وخفيف الظل وهذا ما جعل منه شخصا محبويا من طرف الجميع.