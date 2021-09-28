/652358/العراق---استبعاد-6-مرشحين-من-الانتخابات-النيابية-لمخالفة-اللوائح-والضوابط

أعلنت اللجنة الانتخابية العراقية ،اليوم الثلاثاء، عن استبعاد 6 مرشحين من السباق الانتخابي،بسبب مخالفتهم لقواعد ولوائح الدعاية الانتخابية،وأنتابة خلالها حالة من القلق بين المرشحين الذي يبلغ عددهم 3200 مرشح،ويأتي ذلك قبل الانتخبات النيابية المقرر لها في العاشر أكتوبر المقبل.

استغلال الدعاية الانتخابية

وصرحة جمانة الغلاي، المتحدثة باسم اللجنة الانتخابية،أنه تم استبعاد 6 مرشحين ،لاستغلالهم الدعاية الانتخابية ،وهذا مخالف للدعاية الانتخابية،وأن قرار الاستبعاد قابل للطعن لمدة ثلاثة ايام بدء من يوم أعلانه،وأبرز الشخصيات، هو الزعيم القبلي، شعلان الكريم، وهو مرشح ضمن تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وبحسب اللجنة الانتخابية ،فأن أحكام المادتيين 10،11 من نظام الحملات الانتخابية،الذي استخدمها الشعلاني وغيره للدعايا، والتي تحظر استغلال موارد الدولة والإنفاق على الدعاية ، لصالح المرشحين من المال العام.

نفي من قبل المرشحين

اعتبر المرشح كريم ، أن الانسحاب الذي اتى من قبل المنظمة غير عادل وأنه سيأتي بالطعن امام القضائل العراقي العادل ،وأن ما تم تداوله عبر اللجنة المنظمة يسير الشك والريبة،وأضاف كلمة الفصل ستأتي من قبل القضاء العراقي العادل.

وقال رئيس منظمة حمورابي لمراقبة الانتخبات،عبد الرحمن المشهداني، القرار جاء من ناحية فرض الرقابة على الانتخبات وأموال الدولة ،وأن الموضوع سينتهي عبر الفصل في القضاء العراقي.

وتصاعدت في الاونة الاخيرة التوترات بشأن استغلال بعض الاحزاب والجهات السياسية الأموال العامة للدعاية النتخابية .

ترقب للشأن العراقي

ويرى المراقبون بالشأن العراقي ،أنه لابد من محاسبة ومراقبة الاحزاب عن مصادر تمويلها في سير الانتخابات، عن طريق شراء الذمم والسيطرة على الدعايا الإعلامية، الذي يمول بالمال السياسي لتأثيره على العملية الانتخابية.