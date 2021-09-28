/652360/محمد-صلاح-ارحموا-منتخب-مصر-من-شوقي-غريب-وهاني-أبو-ريدة-والصداقات-هي-من-تحدد-المدربين

تحدث محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، عن قرار تعيين شوقي غريب مدرباً لمنتخب مصر الأولمبي وذلك بعد رحيلة عقب أولمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحاتت ليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس2" قرار عودة شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي غير جيد للغاية، من جانب أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع" ارحمونا وارحمو الجماهير، كيف يعقل أن يتواجد وائل رياض شيتوس ومعتمد جمال وشوقي غريب، وهاني أبو ريدة، من غير المعقول أن تقف مصر على هؤلاء الأسماء فقط".

وزاد" كان من المفترض أن يرفض شوقي غريب هذه المهمة، ولكن لأن هاني أبو ريدة راضي عن غريب ومن أصدقائه المقربين، قرر أن يأتي للمنتخب من جديد، وكل المجموعة مقربة من أبو ريدة".

شوقي غريب: لا أعلم سبب هجوم الجماهير على تواجدي مدرباً للمنتخب الأولمبي برغم نجاحاتي

أكد شوقي غريب المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، أن فينجادا المدير الفني للاتحاد كنا على تواصل دئم ويشاهد ما أفعله مع المنتخب الأولمبي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" لم أسعى للوصول لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفاً لحسام البدري، وشرف لي التواجد مع منتخب مصر، ولا أحب أن أتواجد مكان أي مدرب إلا بإختيار الاتحاد المصري لكرة القدم".

محمد صلاح يهاجم هاني أبو ريدة

وزاد" من يهاجموا شوقي غريب عندما يتم ترشيحي للمنتخب الأول، يتحدثوا ويقولوا ان شوقي هو الأقرب للمنتخب الأولمبي، وعندما أتواجد في المنتخب الأولمبي يتغير الحديث".

وتابع" لم أقم بتغيير أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، إلا بعدما علمت بأنه سيقوم بالتواجد مع أحد الأندية خلال الفترة القادمة، وتواجد طارق سليمان نظراً لخبراتة الكبيرة في مجال التدريب".

وأردف" حققنا المطلوب منا خلال الفترة الماضية، ولدينا طموح كبير للوصول لأعلى مستوى خلال الفترة القادمة، وأتمنى أن أنجح في الصعود لأولمبياد طوكيو القادمة".

واختتم" أشكر كل من ساندني بعد الإعلان عن تواجدي مع منتخب مصر الأولمبي، واسعى لتحقيق النجاح من جديد".

أكد شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، أنه سعيد بثقة الاتحاد المصري لكرة القدم بتواجدة مدرباً للمنتخب من جديد خلال الفترة القادمة.