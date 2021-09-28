/652361/محمد-صلاح-محمد-هاني-يتعرض-للظلم-مع-الأهلي-وكارلوس-كيروش-النقطة-المضيئة-مع-الفراعنة

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن محمد هاني لاعب الأهلي يتعرض للظلم خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس2" بخصوص منتخب مصر، أرى أن محمد هاني لاعب النادي الأهلي يتعرض لظلم شديد للغاية، والنادي الأهلي يتعامل معه بطريقة غير جيدة وغير مفهومة، فكان سبباً رئيسيا في فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين على التاولي".

وأكمل" محمد هاني ظهير أيمن عالمي، والمنتخب قرر إستدعاء لاعب خط وسط من أجل اللعب في مركز الظهير الأيمن، وهو أكرم توفيق، وكان من المفترض أن يتم تواجد حازم إمام لاعب نادي الزمالك، نظراً لخبراتة مع منتخب مصر".

وزاد" كارلوس كيروش هو الأفضل فقط من ضمن الاختيارات التي جاءت لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وتواجدة بشرة خير للجميع وللجماهير المصرية التي تريد التواجد في كأس العالم العام القادم".

وأردف" اختيارت كارلوس كيروش ممتازة، ويضم من يتألق فقط ولا يعتمد على الأسماء، وبدليل تواجد لاعبي طلائع الجيش الذين فازوا ببطولة السوبر المصري أمام الأهلي".

واختتم" أتمنى أن يحصل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش على فرصة حقيقة مع المنتخب، لأنه خامة جيدة وممتازة".

محمد صلاح: «ارحموا منتخب مصر» من شوقي غريب وهاني أبو ريدة.. والصداقات هي من تحدد المدربين

تحدث محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، عن قرار تعيين شوقي غريب مدرباً لمنتخب مصر الأولمبي وذلك بعد رحيلة عقب أولمبياد طوكيو.

وأضاف خلال تصريحاتت ليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس2" قرار عودة شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي غير جيد للغاية، من جانب أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم".

محمد صلاح يتحدث عن محمد هاني وكارلوس كيروش

وتابع" ارحمونا وارحمو الجماهير، كيف يعقل أن يتواجد وائل رياض شيتوس ومعتمد جمال وشوقي غريب، وهاني أبو ريدة، من غير المعقول أن تقف مصر على هؤلاء الأسماء فقط".

وزاد" كان من المفترض أن يرفض شوقي غريب هذه المهمة، ولكن لأن هاني أبو ريدة راضي عن غريب ومن أصدقائه المقربين، قرر أن يأتي للمنتخب من جديد، وكل المجموعة مقربة من أبو ريدة".