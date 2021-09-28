/652362/صحة-النواب-تهنأ-الصيادلة-بفتح-تسجيل-الرغبات-لتكليف-دفعة-2018

تقدم الدكتور النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، بالتهنئة لجموع الصيادلة، بعد أن تم إعلان فتح تسجيل الرغبات اليوم لتكليف جميع الصيادلة دفعة 2018، دور يناير وفبراير 2019 الذين لم يتم تكليفهم فى حركة 2020.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أنه ولجنة الصحة الموقرة، عملوا خلال الفترة الماضية على إنهاء هذه الأزمة منذ اليوم الأول، وطالبوا الحكومة باستكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019، وكان هناك حرص على تذليل كافة العقبات، ومنح الصيادلة حقهم المستحق في التكليف.

صحة النواب تهنأ الصيادلة بفتح تسجيل الرغبات لتكليف دفعة 2018

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن اللجنة أوصت في وقتٍ سابق بوضع خطة واضحة للتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى حول معايير تكليف دفعات الصيادلة فيما بعد؛ تجنباً لتكرار الأزمة فى المستقبل، مع وضع سياسة واضحة عن احتياجات الدولة من الخريجين عن طريق مجلس الوزراء والعرض على البرلمان للموافقة.

كما تم التنويه بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - بانه سيتم فتح تسجيل الرغبات اليوم لتكليف جميع الصيادلة دفعة 2018 ، دور يناير وفبراير 2019 الذين لم يتم تكليفهم فى حركة 2020 وعلى الصيادلة تسجيل جميع الرغبات المتاحة ولن يتم قبول التسجيل دون اختيار جميع الرغبات .