«بصحبة الكلاب».. أحدث ظهور لتوفيق عبد الحميد من داخل غرفة نومه «صور»

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أطل الفنان القدير توفيق عبد الحميد على جمهوره، بعد طول فترة غياب بسبب أزمته الصحية، من داخل منزله برفقة كلبيه.

دوت الخليج يستعرض أحدث ظهور للفنان الكبير توفيق عبد الحميد من داخل منزله.

شارك عبد الحميد جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالهم وهو مستلقي على الفراش يداعب كلبيه، وعلق على الصور قائلًا: "كاجو الولد اللى فوق السرير وجوكا البنت اللى جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام".

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه معربين عن اشتياقهم لرؤيته على شاشات التليفزيون، ومتمنين له السلامة والصحة الجيدة.

إصابة توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، أصيب مؤخرًا، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وخضع للعزل المنزلي، متبعًا البروتوكول العلاجي لمواجهة الفيروس.

ومنذ فترة طويلة والفنان توفيق عبدالحميد، غائب عن الشاشات والمشاركة في الأعمال الفنية، وظن البعض بأنه قد اعتزل أو يعاني من أزمة، ولكنه قرر الظهور بعد الكثير من الشائعات لشرح الأمر وتوضح سبب غيابه، وجاء ذلك من خلال أخر ظهور إعلامي له، والذي كان منذ أكثر من عام تقريبًا، حيث استضافته الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، عبر فضائية «DMC».

سبب ابتعاد توفيق عبد الحميد عن الساحة الفنية

وخلال اللقاء التلفزيوني، وجهت الإعلامية إسعاد يونس، للفنان توفيق عبدالحميد، بسؤال عن أسباب الغياب، وكانت المفاجأة حين قال إنه لازال يعرض عليه أعمال كل عام، ولم يمر عام واحد دون أن يعرض عليه عمل، ولكن كان يعتذر نظرًا لأنها أدوار سطحية، مؤكدًا عدم تقديمه لأعمال لمجرد التواجد فقط، فهذا الأمر يكون في بداية ظهور أي فنان، ولكنه الآن يريد أن يقدم دور ليستمتع به ويرى فيه الشغف الذي يحمسه له.

آخر أعمال توفيق عبد الحميد السينمائية

كانت آخر الأعمال السينمائية، التي قدمها الفنان توفيق عبدالحميد فيلم «حلم العمر» الذي شارك في بطولته أمام حمادة هلال، ودينا فؤاد، ورامي وحيد، وهالة فاخر، ومنة عرفة، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج وائل إحسان.