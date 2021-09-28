عاجل.. السيسى لنائب رئيس البرازيل: نتطلع لتطوير العلاقات

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، هاميلتون موراو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير أنطونيو باتريوتا، السفير البرازيلى بالقاهرة.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن نائب الرئيس البرازيلى نقل إلى الرئيس تحيات نظيره البرازيلى جايير بولسونارو، مشيدًا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد نائب الرئيس البرازيلى تقديره لما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة على الصعيدين السياسى والاقتصادى، وحرص البرازيل على الدفع قدمًا بالتعاون الثنائى بين البلدين، خصوصًا فى المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.

وطلب الرئيس من جانبه نقل تحياته إلى الرئيس البرازيلى، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالبرازيل، والتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، للاستفادة ما لدى البلدين من إمكانات متنوعة، خصوصًا فى ظل التجربة التنموية البرازيلية، والأهمية الاستراتيجية التى تمثلها البرازيل بالنسبة لمصر باعتبارها شريك تجارى هام لها فى أمريكا اللاتينية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التوافق بشأن تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، خصوصًا فى المجالات العسكرية والأمنية والتجارية والاقتصادية، إلى جانب الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر وتشجيع السياحة البرازيلية للمقاصد السياحية المصرية.

كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق فى المحافل الدولية، خصوصًا فى ظل اتفاق رؤية البلدين الصديقين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، بما فى ذلك قضايا نزع السلاح وعدم الانحياز، فضلاً عن اضطلاعهما بالتعبير عن مصالح ورؤى الدول النامية فى المحافل الدولية باعتبارهما من أكثر الدول تأثيرًا فى تعزيز الاستقرار الإقليمى فى محيطهما الجغرافى.

وحرص نائب الرئيس البرازيلى خلال اللقاء على الاطلاع على آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية فى الشرق الأوسط فى ضوء الدور المحورى لمصر فى المنطقة بقيادة السيد الرئيس، إذ تم تبادل وجهات النظر فيما يخص القضية الفلسطينية وتطورات الوضع فى كلٍ من ليبيا وتونس، مثمنًا نائب الرئيس البرازيلى الجهود المصرية المستمرة للحفاظ على الأمن الإقليمى وتحقيق الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة.

وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، بما فى ذلك صدور البيان الرئاسى الأخير عن مجلس الأمن الدولى، والذى دعا إلى امتثال كل الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خلال فترة وجيزة، إذ أكد نائب الرئيس البرازيلى فى هذا الإطار تفهم بلاده لأهمية تدفق نهر النيل لمصر من أجل الأمن المائى والغذائى المصرى.