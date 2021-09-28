صور.. حياة كريمة تواصل تنظيم مراكز لقاح كورونا فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - يواصل أعضاء وشباب مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، المشاركة فى تنظيم مراكز تلقى لقاح كورونا بمراكز الشباب فى مدن ومراكز المحافظة، حيث تخطى عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح فى مراكز الشباب 25 ألف مواطن حتى الآن.





فيما تستمر حملات دعوات المواطنين، لتحقيق معدل أكبر لتلقى اللقاح فى المراكز التسعة، التى تنظمها محافظة المنوفية ومديرية الصحة، وتشارك فى تنظيمها مديرية الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية. وتعد مشاركة مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، فى مراكز تلقى لقاح كورونا، هو جزء من الدور المجتمعى الذى تقوم به المؤسسة فى المحافظة، ضمن محور بناء الإنسان المصرى.

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