«التنمية الحضرية»: التجربة المصرية فى تطوير العشوائيات  تلهم دولا اخرى

وصرح المهندس خالد صديق رئيس الصندوق "باتت منظومة تطوير العشوائيات في مصر، قدوة لتجارب أخرى ودول كثيرة من العالم, وعليه شارك صندوق التنمية الحضرية بمحاضرة عن التجربة المصرية في تطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية, حيث يتم عرض ما تم انجازه من تطوير لمناطق العشوائيات الغير أمنه بتكلفة 40 مليار جنية منذ 2016."
وعرض الآليات المختلفة للتعامل مع المناطق المستهدفة ونماذج من مشروعات التطوير على مستوى المحافظات، بالإضافة الى عرض الرؤية المستقبلية التي يستهدفها الصندوق والمتضمنة الاعتماد على التنمية الشاملة و تعظيم الفرص ودراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتلك المناطق وأهمية التطوير بمنظور متكامل وهو ما لاقى استحسانا من ممثلى الدول المشاركة.
وقد قام الصندوق بترتيب زيارات ميدانية لعدد من المشروعات حيث تم زيارة مشروعي (الاسمرات وروضة السيدة) باعتبارها تمثل نماذج مختلفة للآليات متنوعة في التعامل مع عمليات التطوير المستدام.
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