شيخ الأزهر يشارك فى قمتى قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم بروما

جدة - نرمين السيد - يتوجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مطلع الشهر القادم إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة فى أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم) فى الـ 4 من أكتوبر، والذى يعد تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 (مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، بحضور القادة السياسيين فى الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالى.





ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم عن رؤية الأديان فى الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز الجوانب الأخلاقية فى الحفاظ على البيئة، وأهمية التضامن الإنسانى والعالمى ومبدأ المسؤولية المشتركة كحلول واقعية للشروع فى تنفيذ خطط للتنمية المستدامة أكثر تأثيرًا وفعالية. كما يشارك شيخ الأزهر فى اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمى من أجل التعليم) فى الخامس من أكتوبر والذى يوافق يوم المعلم العالمى، ومن المقرر أن يشارك فضيلته قادة الأديان فى توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم على جهودهم التى يبذلونها خاصة مع تفشى فيروس كورونا، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم.

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