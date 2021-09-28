مؤتمر الأزهر: أهمية الفكر الإسلامى الوسطى تكمن فى إيمانه العميق بالتعددية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إن أهمية الفكر الإسلامى الوسطى تكمن فى إيمانه العميق بالتعددية، وسعيه الدائم لتحقيق الوفاق والتعايش وقبول الآخر، واحترامه، وانفتاحه على الحوار مع الجميع دون إفراط فى السعى إلى الأهداف، أو تفريط فى المبادئ والقيم، مع مراعاة للواقع والمتوقع، وتفريق بين الثابت والمتغير، والأصول والفروع.





وأكد عميد الدراسات العليا خلال كلمته التى ألقاها اليوم الثلاثاء، بمؤتمر الأزهر "الوسطية تأصيلا وتطبيقا وأثرها فى تحقيق الأمن الفردى والاجتماعى"، أن موضوع الوسطية يحتاج إلى مزيد من التثبيت والنشر بين الناس، ليصبح منهاج حياة وطريق نجاة وممارسة وسلوكا يناط بالأمن الفردى والمجتمعى، مضيفًا أنه لابد من جهود فكرية، وعلمية وثقافية مبدعة، تعمل على بلورة هذا الفكر الوسطى وتضع بحوثًا وخططًا وبرامج لتطبيقه ونشره حتى ينعم الفرد والمجتمع بالأمن والسلام، وينبذ كل فكر متطرف أو مغال أو مفرط يجعل الناس تعيش به وفيه دون إدراك للحياة أو الدين.

وأشار إلى أن المؤتمر يعالج الوسطية فى القضايا الدينية، والعقدية، وأثرها فى تحقيق الأمن الفردى والاجتماعى، وفيه يؤصل للوسطية، ويضع لها الضوابط العامة، ويوازن بين الوسطية ومبدأ حرية المعتقد، كما يؤصل لمعالم الوسطية فى القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، ومناهج المحدثين، ويوضح سماتها كذلك فى مناهج المفسرين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، أن أهمية المؤتمر تكمن فى أنه يناقش فكر فقهاء الأمة ونتاجهم فى الوسطية، وتطبيقات الوسطية فى قضايا الفقه الكلية، وتجليات الوسطية بين الملكية العامة والخاصة، مؤكدًا أن سر بقاء الأزهر لأكثر من ألف عام هو وسطيته وبُعده عن الغلو والتطرف.

وفى السياق، أكد الدكتور أحمد توفيق السودانى، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية، أن الدين الإسلامى هو دين الفطرة، مبنيًا على قيم وقواعد إسلامية ومرتكزًا فى مقوماته على الوسطية فى التشريعات والمعاملات، ووجه المسلم إلى البعد عن التطرف والمغالاة والإفراط والتفريط، مشددًا أن نتائج التطرف أو الإفراط كلاهما سيء ويضر بأمن واستقرار المجتمعات.