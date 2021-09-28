السفارة المصرية في بكين تستضيف ندوة حول دور الدولة المصرية في حماية...

‫في إطار جهود وزارة الخارجية المصرية للتعريف بالتجربة المصرية المتفردة في حماية قيم الدولة الوطنية والرؤية الشاملة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير الدولة المصرية الحديثة والتأسيس للجمهورية الجديدة، استضافت السفارة المصرية في بكين ندوة حضرها لفيف من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في الصين بالإضافة إلى بعض من رموز الفكر والدولة الصينيين حول دور الدولة المصرية في حماية قيم الدولة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

‫وقد استهلت الندوة أعمالها بوقوف الحضور دقيقة حداداً على وفاة السيد المشير محمد حسين طنطاوي الذي قام بدور محوري في المساهمة في الحفاظ على الدولة المصرية في ظرف دقيق وهو ما جعله أحد الرموز الوطنية الهامة.

‫قدم السفير د. محمد البدري خلال الندوة عرضا شاملاً تناول خلاله المراحل التاريخية المختلفة لتطور مفهوم الدولة الوطنية المدنية عبر التاريخ وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة، وكيف أن الدولة المصرية واجهت التحديات وظاهرة التطرف من خلال بناء الدولة المصرية الحديثة بمفهومها الواسع للمواطنة. كما ركز السفير د. البدري على نشأة وتطور الدولة الوطنية المصرية منذ مطلع القرن التاسع عشر ووصولاً إلى المرحلة الحالية التى يقود فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تيار التحديث والتطوير للدولة المصرية والتأسيس للجمهورية المصرية الجديدة، ليختتم الندوة بالتركيز على انعكاسات التجربة المصرية الحالية المتفردة على المنطقة.