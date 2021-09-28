الأبد هو الآن.. أكبر معرض فني عالمي أمام الهرم الأكبر الشهر المقبل

يقام تحت سفح الهرم الأكبر بالجيزة أضخم معرض دولي للفن المعاصر هو الأول من نوعه منذ 4500 سنة، وذلك خلال الفترة من 21 أكتوبر المقبل إلى 7 نوفمبر القادم بعنوان (الأبد هو الآن ‏forever is now)، بحضور شخصيات فنية ودولية ومصرية مرموقة، وبرعاية وزارتي الآثار والسياحة والخارجية ومنظمة اليونسكو.

وتنظم المعرض الدولي (الأبد هو الآن)، مؤسسة (آر ديجيبت)، التي قالت إن هذا المعرض الدولي سيقام في محيط أهرامات الجيزة آخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، التي صمدت على مر الزمان رغم كل التحديات التى مرت بها البشرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن .

وذكر بيان مؤسسة "آر ديجيبت" أن المعرض - الذى يضم مجموعات من أجمل القطع التركيبات النحتية لعشرة من أبرز الفنانين العالميين - يدمج التراث القديم مع الفن المعاصر في محيط أقدم وآخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، والتي نراها اليوم باقية كموقع تراثي عالمي لليونسكو.

ويشارك فى المعرض عشرة من أبرز وأشهر الفنانين المعاصرين على مستوى العالم من بينهم: الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، والفنانة الأمريكية جيزيلا كولون، والفنان البرازيلي هواو تريفيسان، والفنان الفرنسي جي آر؛ والفنان الإيطالي الأمريكي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية المقيمة في لوس أنجلوس شيرين جرجس، بالاضافة إلى الفنانين البريطانيين شوستر + موسلي، وستيفن كوكس را، والفنان السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد.