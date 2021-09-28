/652364/نيكول-سابا-تتعاقد-على-بطولة-فيلم-سينمائي-جديد-بعنوان-مفتاح-الحب

تعاقدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان «مفتاح الحب»، ومن المقرر تصويره كاملًا في مدينة أبو ظبي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم الفنانة اللبنانية نيكول سابا الجديد، الذي يحمل اسم «مفتاح الحب».

فيلم مفتاح الحب بطولة نيكول سابا

فيلم «مفتاح الحب» من تأليف وحوار بسام علي، إنتاج شركة آرت فيجن وإخراج جمال السروي، وسيشارك نيكول البطولة كلا من الفنانين ميلاد يوسف وبسام علي.

نيكول سابا تعلن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد

أعلنت سابا عن فيلمها الجديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فغردت قائلة: "‏الحمدلله تعاقدت على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان مفتاح الحب ‎زهرة اوركيد، إنتاج شركة آرت فيجن من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب معي دور البطولة".

وأضافت: "ويشاركنا أيضًا في البطولة الممثل ميلاد يوسف بإدارة المخرج المصري جمال السروي، وسيتمّ تصويره كاملاً في ‎ابوظبي.. ادعولنا".

نيكول سابا تحسم جدل الجمهور كاشفة حقيقة حملها

من ناحية أخرى، حسمت الفنانة اللبنانية الجدل المثار حول حملها بعدما نشرت فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام تستعرض به فستانها وأشارت به إلى بطنها، ما دفع الجمهور يظن بأنها حامل.

نيكول سابا تنفي حملها

نفت الفنانة نيكول سابا ما تم تداوله مؤخؤا من أنباء تفيد حملها، مشيرة إلى أنها كانت تستعرض فستناها ليس إلا، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات “تويتر”: “للتوضيح: الفيديو لم يكن لإعلان أي خبر الموضوع كلو كان فيديو بخصّ الفستان واللوك مش أكتر”.

ونشرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أشارت فيه الى بطنها، دون تكلمها في الفيديو، وقد ظنّ أغلب المتابعين انها حامل، وانهالو عليها بالتهنئة.

نيكول سابا تثير سخرية الجمهور بإطلالة جريئة

وكانت قد نشرت نيكول سابا صورة جريئة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مشوقة جمهورها لعمل جديد مقرر أن تطرحه قريبا، وظرهت نيكول سابا خلال الصورة التي نشرتها عبر انستجرام، بإطلالة شبه عارية جالسة على مقعد وثير وهي تحتضن مخدة، وإكتفت بالتعليق عليها "قريبا"، دون أن توضح أي تفاصيل عن مشروعها الفني المقبل.

آخر أعمال نيكول سابا

يذكر أن نيكول سابا طرحت، مؤخرًا، أغنية "الجو حلو" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الإلكترونية، وتتعاون نيكول في أغنية "الجو حلو" مع كل من الشاعر الغنائي شريف عبيد، وشريك نجاحاتها الفنية الملحن الكبير محمد يحيى، الذي يتعاون معها في أكثر من مشروع فني آخر بجانب الموزع أمين نبيل.

حققت النجمة اللبنانية نيكول سابا، نجاحًا جديدًا من خلال أغنيتها الجديدة "الجو حلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، حيث حققت الأغنية رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.