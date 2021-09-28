عاجل.. الفريق أول محمد زكى يلتقى نائب رئيس جمهورية البرازيل

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الثلاثاء، بالفريق أول هاميلتون موروا نائب رئيس جمهورية البرازيل والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .





وتناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين . وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة، مع جمهورية البرازيل، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد نائب رئيس جمهورية البرازيل بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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