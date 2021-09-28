فى جلسة حوارية.. كرم جبر: حرب الشائعات لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - فى البداية رحب الكاتب الصحفى كرم جبر، بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والوفد المرافق لها، والحضور، مضيفا أن هذه الجلسة الحوارية تأتى ضمن الجلسات التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بين الوزراء والمسئولين والإعلاميين والصحفيين، حتى يكون هناك جسر تواصل بينهم داخل المجلس الأعلى للإعلام، وذلك فى المناسبات الهامة ليستمع الصحفيين والإعلاميين لشرح المسئولين لخططهم والاستراتيجيات الخاصة بالوزارات، مضيفا أنه أصبح هناك حالة من التفاهم بين الإعلاميين والوزراء والمسئولين وصناع القرار ليكون الإعلام دائما مطلعا على التطورات.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة لها دور كبير فى مبادرة حياة كريمة وتنفيذ المشروعات التى تشهدها المحافظات المستهدفة بهذه المبادرة العظيمة، كذلك لها دور مهم جدا فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب الشباب وتمكين المرأة، ونهاية بالمشاركة المصرية فى معرض "إكسبو 2020 دبى"، وتأتى أهمية هذه المشاركة فى هذا الحدث العالمى فى الترويج للنهضة التى تشهدها مصر وللمقاصد السياحية والمنطقة الأثرية التى تزخر بها مصر.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر وأعظم مشروع تنموى فى تاريخ مصر والأكبر فى العالم أجمع، لأنها تمس حياة 58 مليون مواطن هم نصف سكان مصر وتستهدف تغيير كافة مناحى الحياة للمقيمين فى أكثر من 4500 قرية فى جميع محافظات الجمهورية، كما أنها أول مشروع مصرى يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، مضيفا أنه لعظم هذه المبادرة أدرجتها الأمم المتحدة بمنصة أفضل الممارسات بما يؤكد على نجاح الدولة وجهودها لتحقيق حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى.

وقال إن علينا جميعا أن نلتف حول الرئيس عبدالفتاح السيسى ونثق أن هذا المشروع سيتحقق بنجاح كبير لأن من يقف خلف المشروع هو الرئيس السيسى، وعلى الإعلام أن يلعب دورا كبيرا فى تصحيح الشائعات التى تطلقها بعض الجماعات عن هذا المشروع وتحصين أهالى القرى من تلك الشائعات، لأن حرب الشائعات لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، لذا تأتى أهمية التركيز الإعلامى على الانجازات التى يحققها هذا المشروع لصالح أهالينا فى القرى المصرية، فدور الإعلام أن يقوم بالتسويق للمشروعات القومية الكبرى حتى يطلع المواطنين على حقائق الأمور ومجرياتها والإنجازات على تحدث على أرض الواقع.

وأضاف أن "حياة كريمة" رسالة من الرئيس للمصريين «ارفع رأسك»، فالكرامة الوطنية فى ابسط معانيها هى توفير جودة الحياة لأهل الصبر، وأن تزيح الدولة عن كاهلهم المعاناة والفقر، وأن تفتح أمامهم أبواب الخير، مضيفا أن هذه المبادرة العظيمة تمثل الانطلاقة الحقيقية نحو الجمهورية الجديدة وتأكيد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء الإنسان المصرى.

وفيما يتعلق بجهود الدولة المستمرة لتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، قال الكاتب الصحفى كرم جبر، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نجح من خلال الدعم غير المسبوق الذى تلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى توفير الملايين من فرص العمل على مستوى محافظات الجمهورية، وأنه تعددت مساهمات جهاز تنمية المشروعات على مدار السنوات السبع الماضية لتشمل شتى مجالات التنمية وتعزيز برامج ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتطوير البنية المجتمعية. فمن هذه الانجازات على سبيل المثال قيام جهاز تنمية المشروعات بضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على مليونى فرصة عمل.

وأوضح أن الجهاز قام بالمشاركة فى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية ومن ضمنها المبادرة الأبرز حياة كريمة التى تشمل المشروعات فى المحافظات المستهدفة لتغيير حياة 58 مليون مواطن إلى الأفضل، فمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب كانت محور أنشطة جهاز تنمية المشروعات حيث قام بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه استفاد منه كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، أتاحت أكثر من 30 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.

وفيما يتعلق بالتدريب فقد نجح الجهاز خلال السنوات الماضية فى تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة فى مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية، حيث شملت عمليات التدريب أيضا أكثر من 24 ألف سيدة على مهارات ريادة الأعمال بجانب إتاحة أكثر من 16 مليون يومية عمل للمرأة من مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية.

وأضاف أن هناك أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأكبر والأبرز عالميا ألا وهو معرض إكسبو 2020 الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الأول من أكتوبر المقبل وحتى نهاية مارس عام 2022 تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» بمشاركة 192 دولة من ضمنها مصر فى حراك عالمى ثقافى واقتصادى وإنسانى هو الأكبر والأشمل والأكثر تنوعا، مضيفا أن مشاركة مصر فى هذا التجمع العالمى تأتى من خلال جناح كبير قامت وزارة التجارة والصناعة بتجهيزه جيدا لإظهار مصر بالصورة التى تتناسب مع مكانتها باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية.

وأوضح أن الجناح المصرى فى معرض إكسبو 2020 دبى يجسد بوجوده داخل منطقة الفرص، ما تتميز به مصر من عمق تاريخى وثراء حضارى وإنسانى، فمبنى الجناح المصرى من الخارج يبدو صرحا شامخا بالحضارة الفرعونية القديمة، حيث يتصدر صحن الجناح تابوت فرعونى جرى اكتشافه مؤخرا بمنطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة المصرية، ليستقبل زوار الجناح المصرى بمعرض إكسبو 2020 بدبى.









وأشار إلى أن التصميم المتميز للجناح المصرى الذى يمتد على مساحة ألف متر مربع، يشكل منصة مثالية لسرد قصة مصر وتاريخها بكافة مراحلها من الماضى إلى الحاضر ومن ثم المستقبل، مضيقا أن الجناح المصرى يأخذ الزوار فى رحلة تعريفية حول حضارة مصر العريقة قدم التاريخ والتى ستكون حاضرة فى المنطقة المخصصة للمتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى مناطق المشروعات العملاقة والبنية التحتية والمدن الذكية وغيرها من المناطق الحديثة التى تجسد وتؤكد رؤية وقدرة مصر على صنع الحاضر والمستقبل تماما كما نجحت فى صناعة التاريخ.

وأختتم كلمته: أنه لاشك أن مشاركة مصر فى هذا الحدث الهام يعد أفضل دعاية لما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة فى كافة المجالات بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بجانب الترويج للمقاصد السياحية والأثرية التى تتميز بها مصر عن غيرها من دول العالم.