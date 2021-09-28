عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلا عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية".

وقد وجه الرئيس بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

وقد استعرض وزير العدل فى هذا الإطار، أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى شهر يونيو الماضى، خاصة ما يتعلق ببدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيرا فى هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل 11 قاضية للعمل فى النيابة العامة اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد الشهر القادم، فضلا عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضا اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.

كما عرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصرى مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذى يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائى، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض السيد وزير العدل ما تم بشأن تعيين 6 مساعدين جدد فى الوزارة، لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهى قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسى النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقارى والتوثيق.