محافظة القاهرة: الانتهاء من إزالة 738 عقارا وإخلاء 1.923 أسرة بعزبة أبو قرن

جدة - نرمين السيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تواصل أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحى مصر القديمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الإسراع والسير بخطى سريعة للانتهاء من إزالة جميع أشكال العشوائية والمصنفة ضمن العشوائيات غير الآمنة فى الوقت المحدد لذلك، للبدء فى المشروع القومى والحضارى مشروع "إنشاء حديقة تلال الفسطاط".





وصرحت نائب المحافظ اليوم الثلاثاء، بأن أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون أى تعطيل، مشيرة إلى تكاتف جميع الأجهزة لنجاح تنفيذ الأعمال بجانب التعاون مع المواطنين الجارى نقلهم، وإن أعمال الإزالة الجارية قد أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من 738 عقارا وإخلاء 1.923 أسرة من أصل 4.750 أسرة مقرر تسكينهم بمدينة "معا" بحى السلام وقد تم تسكين الأسر المستحقة فى الحال وجارى نقل باقى المستحقين تباعا فور الإخلاء.

وأوضحت أن ما يجرى حاليا من إزالة المناطق العشوائية وأعمال التطوير التى تليها يعد تحقيقا للمساواة الاجتماعية، من منطلق أن الحق فى السكن الكريم هو أحد أهم الحقوق لكل مواطن، والتى أهمها تحسين جودة حياة المواطن، والعيش فى منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية.

وأشارت عبد المنعم إلى إنها تولى كل الاهتمام لهذا الملف الهام والخاص بتطوير المناطق العشوائية، حيث أن المشاريع السكنية الجديدة المخصصة لسكان العشوائيات تهدف إلى أن تبنى إنساناً صالحاً قبل بناء السكن.

وقد أبدى سكان عزبة أبو قرن بعد نقلهم لحى السلام واستلام وحداتهم الجديدة والبديلة عن رضاءهم عن تغيير مستوى معيشتهم بشكل يحقق حياة كريمة لأسرهم، فضلا عن حماية أطفالهم من المخاطر التى تهدد حياتهم بالمناطق العشوائية، ويأتى ذلك على غرار ما تم تنفيذه فى منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة عين الحياة، والإزالات التى تمت للعشوائيات التى كانت موجودة بها.

جدير بالذكر أن الخطة الجارى تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها، وما تتضمنه من مخططات للتطوير، تشتمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع عين الحياة، بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط، الذى يستهدف إنشاء حديقة مركزية فى قلب القاهرة، كالتى يتم إنشاؤها فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة تقترب من الـ 500 فدان، تحتوى على جميع العناصر الترفيهية والخدمية لقاطنى القاهرة الكبرى، وصولاً لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل.