صور- جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم والرقابة الإدارية على مصانع كوم أوشيم

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، صباح اليوم، يرافقه العميد محمد شوقى رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم أشرف الشاعر عضو هيئة الرقابة الإدارية، جولة مفاجئة عددًا من المصانع بمنطقة كوم أوشيم الصناعية.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة كل المناطق الصناعية، ورصد المعوقات التى قد تعوق سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، ودفع عجلة الإنتاج، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

قال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ بدأت بتفقد المبنى الإدارى للمنطقة الصناعية بالمرحلة الثانية، حيث عقد المحافظ اجتماعًا مع جميع العاملين بالمنطقة، واستمع إلى كل الأمور المتعلقة بسير العمل، ووجه بتقديم سبل الدعم كافة، لأصحاب المصانع والمستثمرين لتحسين مستوى العمل وزيادة الطاقة الانتاجية بالمصانع.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت تفقد مصنع الشركة المتحدة لتصنيع الأثاث المعدنى والمسامير المقام على مساحة 40 ألف متر مربع، واستمع المحافظ لشرح واف من الدكتور عبد المقصود أنور مدير المصنع، حول العمالة ومراحل العمل والإنتاج، والطاقة الإنتاجية الكلية التى ينتجها المصنع.

كما تفقد مصنع الصفوة لصناعة الورق، واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من المهندس مصطفى عبدالجواد مدير عام المصنع، حول عدد العمالة والمساحة الإجمالية والطاقة الإنتاجية، كما تفقد المحافظ أيضاً الشركة الذكية للزجاج، المقامة على مساحة 13 ألف و500 متر مربع، ويعمل بها نحو 200 عامل، واستمع المحافظ لشرح وافٍ من المهندس أحمد حسين مدير الموارد البشرية، والمهندس أحمد عبدالعال مدير العمليات، حول مراحل الإنتاج التى تشمل 6 أقسام هى "التقطيع والشطف والطباعة والفرن والدوبل والتريبليكس"، وكذا الطاقة الإنتاجية للشركة والتى تبلغ نحو 12 ألف متر شهرياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 20 ألف متر شهرياً خلال الفترة المقبلة.

وطالب مدير الموارد البشرية بالشركة، بتوفير عمالة من أبناء الفيوم لتدريبها وتأهيلها للعمل بالشركة، وفى هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم، ومسئولى التعليم الفنى، لتوفير عدد من طلاب المدارس الفنية، للتدريب بالشركة، ومن ثم توفير فرص عمل لهم بها.

وشدد الأنصارى على أهمية توافر الأمن الصناعى والسلامة المهنية بكافة المصانع مع التزام العاملين بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالصرف الصناعى بجميع المصانع ومراجعته بشكل دورى لسلامة الجميع.

ولفت المتحدث الرسمى باسم المحافظة، أن الجولة شملت أيضاً تفقد شركة كازارين للمنسوجات، التى تضم نحو 375 عامل، حيث وجه المحافظ، بسرعة إعداد بيان متكامل بأسماء العاملين بالشركة وأرقام بطاقاتهم، لتوفير فريق طبى متنقل من مديرية الصحة، لتطعيمهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.