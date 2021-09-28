«الرعاية الصحية»: تخصيص قطعة أرض لتصبح مقرًا إقليميًا للهيئة فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تخصيص قطعة أرض بموقع استراتيجى داخل محافظة الإسماعيلية لتصبح مقرًا إقليميًا للهيئة لإدارة فروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد فى مدن القناة بورسعيد والإسماعيلية، وذلك بعد موافقة اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.





وأثنى الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، على موافقة اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتخصيص قطعة أرض كمقرًا إقليميًا للهيئة، موجهًا الشكر إليه ولكل القائمين على الجهاز التنفيذى بالمحافظة لتعاونهم الدائم والمستمر مع هيئة الرعاية الصحية لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين.

كما ثمَّن الدكتور أحمد السبكى، جهود محافظ الإسماعيلية فى تبسير عمليات التحول المؤسسى ونقل الأصول العلاجية من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية من الجهات المختلفة التابعة لها بالمحافظة كوزارة الصحة والسكان والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل تلك الجهات بكل ما لها وما عليها وفقًا لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى الجهود المبذولة والمتواصلة والجولات الميدانية لمحافظ الإسماعيلية لمتابعة استكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وكذلك التأكد من كفاءة التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة، والمطابقة لأعلى مستوى من المعايير الإنشائية والجودة العالمية استعدادًا للتشغيل الرسمى للمنظومة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا يؤكد على تضافر كل جهود الدولة لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى ذات السياق، أشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بالدور الذى تقوم به مجموعات العمل داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية فى توعية المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحى الشامل ومميزاتها فى ضمان علاج علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أحدث معايير الجودة العالمية، وإتاحة النظام التأمينى على الخدمات الصحية لكل أفراد الأسرة، وتكفل الدولة اشتراكات علاج غيرالقادرين.

وكذلك التوعية بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية كذراع الدولة فى عمليات ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بمختلف محافظات المنظومة، والتغيير الجذرى الذى أحدثته الهيئة فى استحداث العديد من الخدمات الطبية وبأحدث التقنيات العلاجية داخل نطاق المحافظة بما يوفر عليهم عناء ومشقة السفر للعلاج.