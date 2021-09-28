وزير العدل يستعرض استعدادات الاحتفال بيوم القضاء المصرى وعمل المرأة بالنيابة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير العدل عرض الاستعدادات الجارية للاحتفال انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

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