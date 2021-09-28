/652368/القوات-البحرية-الامريكية-تواجه-الغواصات-الروسية-في-المحيط-الاطلنطي

قررت وزارة الدفاع الامريكية حشد مجموعة من القطع البحرية عبرالشواطئ الشرقية للولايات المتحدة ،لمواجهة الغواصات الروسية في المحيط الاطلنطي.

حالة تأهب أمني في المحيط الاطلنطي

ومن خلال معلومات أدلت بها القوات الامريكية ،أن المجموعة تضم المدمرتين الأقدر على القتال،توماس هادنير،ودنالد كوك، وستنضم إليهما المدمرة ساليفانس في يناير المقبل،ثم تنضم إلى المجموعة المدمرتان كوب وغرافيلي.

وقال الاميرال بريندان ماكلين ،قائد القوات البحرية الامريكية في المحيط الاطلسي تستعد المدمرات لحالة التأهب القصوى لتحقيق جميع المهام ، التي تتبعها نشاطات روسية تحت الماء في المحيط الاطلسي.

وبحسب ماكلين أن القوات البحرية الامريكية تركز اهتمامها على المحيط الاطلنطي بسبب وجود غواصات روسية فيه،وهذا يجعل تهديد لأمننا القومي.

وهناك تصاعد أعمال الغواصات الروسية في المحيط الاطلسي، بعد ما أعادت أسطولها الحربي الثاني في عام 2018 ، وتابع الاميرال اندرو لويس، إن ساحل أمريكا الشرقي لم يعد أمنا.