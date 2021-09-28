الأهلي يتقدم بـ«نصف دستة أهداف» في الشوط الأول أمام الغابة «فيديو»

/652375/الأهلي-يتقدم-بـنصف-دستة-أهداف-في-الشوط-الأول-أمام-الغابة-فيديو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت الأهداف عن طريق كلاً من، حسام حسن، أحمد عبد القادر، محمد هاني، محمد محمود، كريم فؤاد، زياد طارق

ومن المنتظر أن يقوم بيتسو موسيماني بتغييرات عديدة خلال شوط المباراة الثاني بعد ضمان النتيجة ومشاركة أكبر عدد من اللاعبين.

حسام المندوة: لابد أن يتواجد الدعم والمساواة بين الأهلي والزمالك لعودة الاستقرار

أكد حسام المندوة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفارق بين الأهلي والزمالك حالياً من حيث النجاحات غير متواجد لأننا حققنا 6 بطولات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" أتمنى ان يحدث العدل والاستقرار بين الزمالك والأهلي حتى نحقق النجاحات، واستقرار الفريق يجلب النجاحات، ولابد أن يحصل نادي الزمالك على الرعاية الذي يستحقها، وما يحدث حالياً غير جيد".

وزاد" لابد من تسويق نادي الزمالك بشكل أكبر، وأيضا لاعبي الزمالك لا يحصلوا على الدعم الكامل من حيث الرعاية والإعلانات، والاستقرار هو من يجلب ذلك، ولابد من وجود العدالة الرياضية، وأن لا يحدث تحيز في الوسط الرياضة".

شاهد أهداف الأهلي في مباراة الغابة الودية

وتابع" في عقوبة شيكابالا لم تكن منطقية، وكان هناك ضغط كبير على الجميع، وهذه العقوبة لن اقول عليها بنظرية المؤامرة، ولكن الشواهد تتحدث عن ذلك".

واختتم" تقنية الفيديو منذ تطبيقها في الدوري المصري، فاز نادي الزمالك بالبطولة، وهذا الأمر جيد للغاية، وخلال عقوبة شيكابالا قال أحمد مجاهد أن شيكابالا لم يتلفظ عليه بأي إشارة، ولم يتحدث اللاعب مع الجمهور، ومن تسبب في إثارة الأمر هو أحمد مجاهد وليس شيكابالا".

أكد حسام المندوة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لا يعرف سبب الأزمات التي تواجه الفريق خلال الفترة الأخيرة وغير معلوم مصدرها.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" تواجدنا مع نادي الزمالك من شهر مايو الماضي، والجميع يفكر في أننا نتواجد منذ زمن بعيد، ولدينا فريق عامل كامل يعمل من أجل مصلحة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق النجاح".

وتابع" لا أستطيع تقييم اللجنة الذي أتواجد بها، ولكن الجماهير ترى ما نفعله خلال الفترة الأخيرة، والأداء جيد جدا داخل نادي الزاملك وكنا نتمنى أن نقدم نجاحات أكثر من ذلك".