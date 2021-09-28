تطورات الحالة الصحية لأحمد التهامي بعد خضوعه لعملية جراحية

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كشف الفنان المصري أحمد التهامي عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد أن خضع لعملية جراحية، مشيرًا إلى أنها شهدت تحسن بالغ وأنه بحالة أفضل.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد التهامي بعد خضوعة لعملية جراحية.

أحمد التهامي داخل غرفة العمليات

نشر التهامي صورة له من غرفة العمليات برفقة الأطباء عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها مطمئنا جمهوره قائلًا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأنا بكتب دلوقتي الحمد لله بقيت بخير وأحسن بكتير الحمد لله.

وتابع: "عاوز أشكر الصديق العزيز والأخ الغالي الجراح الكبير دكتور عمرو حمدي.. حقيقي دكتور بارع وإنسان وبيحب النجاح ليه ولكل اللي الناس ومعندوش مستحيل.. شكرًا الطاقم المساعد، وخصوصًا دكتور عمار دكتور التخدير، وشكرًا مستشفى الشروق بـ جليم الإسكندرية على الرعاية الكاملة".

واختتم التهامي حديثًا موجهًا الشكر لجمهره بالإسكندرية قائلًا: "وشكرًا جمهوري بالإسكندرية اللي ما سبنيش لحظة واحدة.. ربنا يدوم عليا حبكم".

أحمد التهامي يتألق في دراما رمضان 2021

على الصعيد الآخر، شارك الفنان أحمد التهامي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين من الطابع الكوميدي هما، مسلسل «فارس بلا جواز»، تأليف فداء الشندويلى، ويشارك فى بطولته مع مصطفى قمر، كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة ومحمد يوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، والعمل يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ندا موسى، وديما بياعة وفاطمة عادل وآخرون من النجوم الشباب.

ومسلسل «أحسن أب»، تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى، أحمد جمال سعيد، أوتاكا، خالد عليش، عماد رشاد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.