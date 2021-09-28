صور-محافظ الفيوم يتابع أعمال تبطين بحر العويج بطامية

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، صباح اليوم، يرافقه العميد محمد شوقى رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم أشرف الشاعر عضو الرقابة الإدارية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تبطين بحر العويج بنطاق الوحدة المحلية لقرية دار السلام بمركز طامية، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال والمراحل الزمنية للتنفيذ.





جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وعدد من مسؤولى إدارتى الرى والزراعة بطامية، وممثلين عن المنتفعين وروابط مستخدمى المياه، والشركة المنفذة للأعمال.





وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن المحافظ استمع لشرحٍ من المهندس المسؤول عن تنفيذ أعمال التبطين، حول ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع، وخطة العمل خلال الفترة القادمة، حيث أوضح المهندس المسؤول أن بحر العويج يبلغ طوله نحو 3.5 كم، وقد تم الانتهاء من تبطين نحو 1.9 كم حتى الآن، وسيتم الانتهاء من تبطين الجزء المتبقى خلال السدة الستوية فى يناير 2022.

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة عقد لقاءات توعوية مع المنتفعين وروابط مستخدمى المياه، لتوعيتهم بأهمية الرى الحديث، وحثهم على الاستفادة من تطبيق نظم الرى الحديثة بدلاً من الرى بالغمر، لدورها فى ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها، فضلًا عن زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية.

وأكد الأنصارى أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع والمجارى المائية تهدف إلى الحفاظ على مياه الرى وتقليل الهادرمنها، لضمان وصولها إلى الأراضى الزراعية الواقعة بالنهايات، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير.