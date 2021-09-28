النشرة المرورية: كثافات بشارع الجامعة .. ومحور العصار بديلًا عن 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الكثافات المرورية عند محور أبو قير ومحور قناة السويس عند منطقة محرم بك، كما انحسرت الأحجام فى محافظة المنصورة بشارع المشاية، وظهرت الكثافات المرورية فى مدينة طنطا بشارع المديرية والمتجه إلى ميدان الساعة والمحطة، وطالب صابر بسلوك محور بنها الحر للمتجه إلى القاهرة الكبرى.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الكثافات المرورية فى محافظة الجيزة انحسرت فى شارع الجامعة وطالب بسلوك شارع مراد والسودان، كما ظهرت الأحجام بمحور 26 يوليو وطالب بسلوك محور روض الفرج، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وتابع :" ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بمناطق الوراق للمتجه إلى بشتيل، وأعلى مناطق الأوتوستراد للمتجه إلى المنيب".

وفى القاهرة، ظهرت بعض الكثافات عند منطقة "الرحمن الرحيم" صلاح سالم للمتجه إلى أرض المعارض وطالب بسلوك محور النصر، كما نصح بسلوك محور الفريق العصار للقادم من شرق القاهرة والمتجه إلى 6 أكتوبر لتخفيف الحركة على 26 يوليو، وطالب بسلوك محور عدلى منصور لربط الحركة المرورية بين عين شمس ومستطرد.