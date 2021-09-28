محمد حماقي يكشف موعد طرح أحدث أغانيه بعنوان «ليلة العمر»

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دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية «ليلة العمر» للفنان محمد حماقي.

محمد حماقي يطرح البوستر الرسمي لأغنية ليلة العمر

طرح حماقي البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "في 1 أكتوبر الساعة 8 مساءً.. شاهد العرض الأول لأغنيتي الجديدة ليلة العمر".

وجدير بالذكر أن الفنان محمد حماقي طرح ،مؤخرًا، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «عرض مستمر»، من ألبومه «يافاتني»، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب»، و«المنصات الموسيقية»، حيث نشر حماقي بوستر الأغنية على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقًا: أغنية عرض مستمر من ألبوم يافاتنّي هتسمعوها النهارده الساعة 5، على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

محمد حماقي يجتمع مع رامي جمال في أغنية جديدة

ويجتمع المطرب محمد حماقي مع الفنان رامي جمال في عمل جديد، بعد غياب دام 11 عامًا منذ آخر أغنية جمعتهما سويًا.

رامي جمال يعلن تعاونه مع محمد حماقي في عمل جديد

أعلن رامي جمال تعاونه مع محمد حماقي في عمل جديد من خلال نشره صورة برفقته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق عليها واعدًا جمهوره ومتابعيه بعدة مفاجأت خلال الفترة المقبلة قائلًا: "حماقي أخويا وعشرة عمري ووش خير على بعض، بعد إجازة فنية بينا لمدة 11 سنة.. قررنا نعملكم كذا مفاجأة إن شاء الله، خليكم جاهزين اللي فات كان كبير واللي جاي غير".