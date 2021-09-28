الأهلي يفوز علي الغابة ودياً بسباعية نظيفة

/652381/الأهلي-يفوز-علي-الغابة-وديا-بسباعية-نظيفة

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي النادي الاهلي ونادي الغاية بنتيجة سبعة أهداف نظيفة للنادي الاهلي في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين علي ارضية ملعب التتش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت الدقيقة السابعة من شوط المباراة الأول تسجيل اللاعب حسام حسن أول أهداف المباراة بعد تمريرة طولية من جانب المدافع رامي ربيعة يترجمها حسام حسن داخل الشباك.

ثم اضاف اللاعب أحمد عبدالقادر هدف اللقاء الثاني في الدقيقة 17 من شوط المباراة الأول بعد عرضية رائعة من محمد هاني لتصبح النتيجة هدفين نظيفين للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 23 يضيف اللاعب محمد محمود هدف اللقاء الثالث من تسديدة علي يسار حارس مرمي فريق الغابة.

ثم أضاف محمد هاني الهدف الرابع للنادي الاهلي من تسديدة صاروخية لم يستطع حارس مرمي الغابة من التصدي لها.

وفي الدقيقة 38 يضيف كريم فؤاد الهدف الخامس بعد عرضية رائعة من محمود وحيد قبل أن يضيف ذياد طارق الهدف السادس لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بسداسية نظيفة.

وفي شوط المباراة الثاني شهد تحسن في أداء فريق الغابة حيث لم يستطع لاعبي النادي الأهلي من تسجيل نفس عدد أهداف الشوط الأول.

حتي أحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في اخر دقيقة من المباراة سددها قائد النادي الأهلي في هذة المباراة اللاعب رامي ربيعه علي يمين حارس مرمي نادي الغابة.

لتنتهي المباراة بتفوق المارد الاحمر بنتيجة سبعة أهداف مقابل لاشيئ.

تشكيل الاهلي

وكان النادي الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

تشكيل الأهلي للمباراة الودية امام فريق الغابة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - محمود وحيد - ورامي ربيعة - محمد مغربي

خط الوسط: كريم فؤاد - كوكا - محمد محمود - زياد طارق - أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: حسام حسن.

تدريبات الاهلي

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على مد راحة اللاعبين الدوليين، لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، وكذلك المحترفون المنضمون إلى منتخبات بلادهم.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لدور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الشهر المقبل.

وكان بيتسو موسيماني قد حرص على الاجتماع بالدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين ومتابعة البرنامج العلاجي الخاص بكل منهم خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وقبل انطلاق مران الأهلي اليوم، اجتمع بيتسو موسيماني مع الجهاز الفني واللاعبين لمناقشة استعدادات الفترة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

يلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع فريق يونيون سبورتيف جيندراماري في مصر يوم 22 أكتوبر المقبل.

وسيبدأ الأهلي بعد أيام من تلك المواجهة منافسات الدوري المصري موسم 2021-2022 بحسب ما ستحدده القرعة التي سيجريها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام.

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في عبور عقبة إنبي بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بتحقيقه فوز صعب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي، المباراة استضافها ملعب استاد الإسكندرية، وحسمها المارد الأحمر بهدف سجله اللاعب البديل صلاح محسن.

نتيجة مباراة الاهلي وانبي

واستطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز علي فريق انبي بهدف نظيف والصعود لمواجهة نادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مع بداية شوط المباراة الثاني قام بيتسو موسيماني بإجراء التبديل الأول بالدفع باللاعب لويس ميكيسوني بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة 65 يضيع البديل لويس ميكيسوني فرصة هدف محقق بعد مراوغة دفاعات نادي إنبي ولكن يفشل في ترجمتها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 تغييرين جديدين لبيتسو موسيماني بنزول حسام حسن وصلاح محسن بدلاً من احمد عبدالقادر ومحمد شريف.

إستمرار سعي لاعبي النادي الأهلي عن هدف اللقاء الأول ولكن يقابلهم إستبسال وتكتلات دفاعية من جانب نادي إنبي.

ثم يفعلها البديل صلاح محسن بعد نزولة بدقائق ويضعها رائعة علي يسار الحارس محمود جاد لتصبح النتيجة 1-0للنادي الأهلي.

وحرص عبد الحفيظ على الاجتماع بالمدير الفني لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية للفريق ومرحلة الإعداد للفترة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وكان بيتسو موسيماني قد حرص على الاجتماع بالدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين ومتابعة البرنامج العلاجي الخاص بكل منهم خلال الفترة المقبلة.