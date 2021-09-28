/652382/محمد-محمود-عبد-العزيز-عن-بكاء-دنيا-سمير-غانم-فاهم-النظرة-دي

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على دعم النجمة دنيا سمير غانم بعد حالة الانهيار التي عاشتها أثناء تسلم تكريم والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ 14 في دار الأوبرا المصرية.

دوت الخليج يرصد دعم الفنان محمد محمود عبد العزيز للنجمة دنيا سمير غانم.

محمد محمود عبد العزيز يعلق على بكاء دنيا سمير غانم

نشر محمد عبد العزيز صورة بكاء دنيا عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب متأثرًا: "أنا مقدر النظرة دي تمامًا وفاهمها جدًا جدًا وكان نفسي أكون إيجابي وأقولك تعملي إيه عشان تعدي المرحلة دي".

وأردف: "بس للأسف أنا أصلًا مش عارف أعديها لحد دلوقتي، لكن النصيحة الوحيدة هي الصبر وأننا نحاول نعمل اللى يفيدهم ويوصلهم لحد ما نقابلهم تانى إن شاء الله".

دموع دنيا سمير غانم بالمهرجان القومي تضطرب قلوب الجماهير

وتصدرت دموع الفنانة دنيا سمير غانم عناوين المهرجان القومي للمسرح الذي أقيم أمس الإثنين بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اذ أنه حرصت دنيا هذه المرة على حضور المهرجان وتسلم جائزة والديها الراحلين بنفسها.

دنيا سمير غانم تنهار بالبكاء أثناء استلام تكريم والديها الراحيلين

وظهرت دنيا سمير غانم، خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح مرتدية اللون الأسود أي ملابس الحداد، بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم، ووفاة والدتها التي لحقته الفنانة دلال عبد العزيز، وأثناء تسلمها الجائزة انهارت دنيا في البكاء الأمر الذي انزعج له محبيها من الوسط الفني والجمهور.

الوسط الفني والجمهور يدعمان دنيا سمير غانم

وبعدها بدقائق بدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صور الفنانة دنيا سمير غانم مرفقين عليها بعد التعليقات المؤثرة موجهين الدعم للفنانة ودعين لها بالصبر والقوة كان من أبرز هؤلاء زوجها الإعلامي رامي رضوان الذي نشر مجموعة صور لها من داخل التكريم، فضلا عن الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على تسليمها الجائزة بنفسها.

ونشرت إلهام شاهين صورة لها مع دنيا مسير غانم ن داخل التكريم، وعلقت عليها قائلة: “حبيبتي دنيا.. مبروك تكريم اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري.. ستكونان أنت وإيمي امتدادا لهما في فنهما الجميل.. بحبكم من كل قلبي”.

أشرف زكي يكشف حقيقة اعتزال دنيا وإيمي

هذا وعلق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على شائعة اعتزال الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم التي تداولها البعض مؤخرا، اذ قال في مقابلة مع برنامج ET بالعربي: «صعب الفنان يعتزل، ممكن يمر بظروف، لكن قرار الاعتزال ليس بيد الفنان، كان زمان فنانين كتير اعتزلوا، كان الله في عون الأختين الغاليين دنيا وإيمي. وعايز أقول لك مش هما فقدوا سمير غانم ودلال عبدالعزيز، لأ كلنا فقدنا سمير ودلال».

وأضاف: «محدش هيوافق إنهم يعتزلوا، وبعدين هما بيكملوا مشوار، بيكملوا امتداد، هما امتداد لسمير غانم ولدلال عبدالعزيز، امتداد لرسالة. حتى آخر نفس في حياة الفنان الكبير سمير غانم، والأستاذة الكبيرة دلال عبدالعزيز كانا في الفن لم يبتعدا»