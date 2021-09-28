سفارتنا فى بكين تستضيف ندوة عن دور مصر فى حماية قيم الدولة الوطنية

جدة - نرمين السيد - استضافت السفارة المصرية فى بكين، اليوم الثلاثاء، ندوة حضرها لفيف من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين فى الصين بالإضافة إلى بعض من رموز الفكر والدولة الصينيين حول دور الدولة المصرية فى حماية قيم الدولة الوطنية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك ‫فى إطار جهود وزارة الخارجية المصرية للتعريف بالتجربة المصرية المتفردة فى حماية قيم الدولة الوطنية والرؤية الشاملة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى تطوير الدولة المصرية الحديثة والتأسيس للجمهورية الجديدة.





‫وقد استهلت الندوة أعمالها بوقوف الحضور دقيقة حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوى الذى قام بدور محورى فى المساهمة فى الحفاظ على الدولة المصرية فى ظرف دقيق وهو ما جعله أحد الرموز الوطنية الهامة.‬ ‫قدم السفير د. محمد البدرى خلال الندوة عرضا شاملاً تناول خلاله المراحل التاريخية المختلفة لتطور مفهوم الدولة الوطنية المدنية عبر التاريخ وصولاً إلى الدولة المدنية الحديثة، وكيف أن الدولة المصرية واجهت التحديات وظاهرة التطرف من خلال بناء الدولة المصرية الحديثة بمفهومها الواسع للمواطنة. كما ركز السفير د. البدرى على نشأة وتطور الدولة الوطنية المصرية منذ مطلع القرن التاسع عشر ووصولاً إلى المرحلة الحالية التى يقود فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى تيار التحديث والتطوير للدولة المصرية والتأسيس للجمهورية المصرية الجديدة، ليختتم الندوة بالتركيز على انعكاسات التجربة المصرية الحالية المتفردة على المنطقة.

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