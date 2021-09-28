وزير التعليم العالى: 100 ألف طالب وافد يدرسون بالجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، إن عدد الطلاب الوافدين إلى مصر شهد زيادة بنحو خمسة أضعاف تقريبا ليتجاوز 100 ألف طالب مسجلين بالجامعات الحكومية والخاصة خلال العام الحالى، مقارنة بـ22 ألفا فى عام 2014.





جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين فى برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة". وأضاف الوزير فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه نائب وزير التعليم العالى الدكتور ياسر رفعت، أن إجمالى المنح المصرية المخصصة لدول القارة الإفريقية بلغ 2.083 منحة مقسمة إلى 1.350 منحة فى المرحلة الجامعية و686 منحة لمرحلة الدراسات العليا و47 منحة لدراسة اللغة العربية، موضحا أن الوزارة قدمت من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا جوائز سنوية للشباب المبدعين والباحثين الأفارقة لدعم عملية البحث العلمى والابتكار. وأكد أن مصر تبذل قصارى الجهد للاستثمار فى القيادات الشابة، وتثق أن الاستثمار فى الشباب الإفريقى سوف يؤتى بثماره المستقبلية فى ظل إيمان الدولة المصرية برسالتها وواجبها تجاه الدول الإفريقية وجيل الشباب الأفارقة. جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبة الإسكندرية ينظم مجموعة من البرامج الأسبوعية التى تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية فى مجالات التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية الموجهة للشباب المصرى والإفريقى.

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