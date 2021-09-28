وزير التنمية المحلية يبحث الموقف التنفيذي لتغطية ترعة الخياطة بدمياط 

بحث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،والدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لمشروع تغطية ترعة الخياطة والتى تأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقاً لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان ، حيث وجه " شعراوى " بالإسراع في معدلات التنفيذ لهذا المشروع الهام والذى سيساهم في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث والارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة .

وأشارت د.منال عوض إلى أن المعدلات التنفيذية للمشروع قد بلغت ٨٣٪ للمرحلة الأولى ، مشيرة إلى سيتم التواصل مع الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان لتذليل أي معوقات للإنتهاء من تنفيذ المشروع في التوقيات المحددة ودعم الوزارة في هذا الشأن .

وخلال الاجتماع تم أيضاً مناقشة واستعراض كافة المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير مخلفات حيوانية "كوكر" بمنطقة شطا ، حيث أشار شعراوى إلى أهمية هذا المشروع والذى يهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم و الصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، كما أنه يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وقالت د. منال عوض أن المشروع يقع على مساحة ١٢ فدان بمنطقة شطا خارج الكتلة السكنية، ويتميز موقعه بالقرب من مينائى دمياط وبورسعيد، ويتضمن حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثمارى وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير، كما أشارت إلى أن المعدلات التنفيذية بالمجزر وصلت إلي حوالى٦٠٪.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وخاصة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والرئيسية والرصف، والتى يأتى أهمها محور "السيالة - بورسعيد" بمدينة دمياط و إستكمال طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، بالإضافة إلى ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتأهيل ٤ شوارع رئيسية بمدينة فارسكور وأيضاً كورنيش النيل بمدينة الزرقا بالإضافة إلى شارع الفنار بمدينة عزبة البرج، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية تلك المشروعات والتي ستساهم في تحسين حركة المواطنين والسيارات اليومية بشوارع المحافظة وخدمة عملية التنمية.

وحرص وزير التنمية المحلية، على متابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع تراكمات القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين وتسليم المحطات الوسيطة المتحركة للمحافظة ، حيث أشارت د. منال عوض إلى أنه من المقرر شراء معدات للنظافة بإعتمادات مالية قدرها ٤٠ مليون جنيه من بينهم معدات سيتم تخصيصها لمركز كفر سعد ضمن مبادرة حياة كريمة .

كما تابع " شعراوى " و" عوض " جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، بالإضافة إلى استعراض جهود محافظة دمياط وقوات إنفاذ القانون فى تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري .