الأوقاف: منع دخول العاملين مقار عملهم قبل التطعيم بلقاح كورونا 

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بعدم السماح بدخول العاملين اعتبارًا من 30 نوفمبر المقبل، لمقار عملهم بالديوان العام والمديريات الإقليمية والإدارات التابعة لها وديوان عام هيئة الأوقاف المصرية ومناطقها الإقليمية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وديوان عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وفروعه وجميع الجهات والإدارات التابعة للأوقاف إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار يأتي حرصًا من وزارة الأوقاف على اتباع الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة تقديم الشهادة المثبتة لذلك عند الدخول ، أو تقديم تحليل (PCR) كل ثلاثة أيام.

كان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، إنه تم تطعيم 900 ألف من العاملين فى التربية والتعليم من أصل مليون عامل، مشدداً على أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من كافة العاملين فى منظومة التربية والتعليم.