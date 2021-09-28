 غدًا.. مصر للطيران تسير 66 رحلة جوية 

تسير مصر للطيران غدا الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٦٦ رحلة جوية بمعدل ٤٣ رحلة دولية إلى كل من الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، دبي، إسطنبول، أبوظبي، موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، و١٩ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٠٠٠ راكب.

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