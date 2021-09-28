كيروش: محمد صلاح يستحق شارة قيادة منتخب مصر وتم متابعة جميع اللاعبين

قال كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أنه تولي قيادة منتخب الفراعنة لتحقيق حلم 105 مليون مواطن مصري، وأشار إلي أن مصر تمتلك تاريخ كروى كبير ولكن التاريخ.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء اليوم باستاد برج العرب للحديث عن استعدادات المنتخب الوطني الأول لتجربة ليبيريا الودية علي أنه لابد من التركيز وبناء جيل جديد يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى لافتا إلي أن الجهاز الفني واللاعبين مطالبين ببذل مجهودات كبيرة من خلال الإعداد الجيد من أجل حصد 6 نقاط تمنحنا الأفضلية.

وأشار إلي أن جميع اللاعبين الذين اختارهم لقائمة المنتخب تعرف عليهم من خلال متابعة مباريات الدورى والأهلي والزمالك وكذلك المحترفين شاهدت لهم فيديوهات.

وتابع كيروش مهمته مع المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بتسلق الجبل، وقال أعلم أن أمامى مهمة كبيرة ولكن سأسعي جاهدا بالتعاون مع زملائى بالجهاز الفني علي اجتياز تلك المهمة وتحقيق الهدف.

أضاف كيروش أن لكل مدير فنى عقلية خاصةً وذلك رداً علي سؤال حول منح الشارة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى قائلا أعتقد وان محمد صلاح يستحق ارتداء شارة قيادة المنتخب، مشيرا إلي أنه لا يستطيع الكشف عن طريقة اللعب لأن يعلم أن المنافس يتابعه ويتابع المؤتمر الصحفي.

تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).