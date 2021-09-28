شاهد لحظة وقوع زلزال جزيرة كريت باليونان وأثاره السلبية فى الشوارع

رصدت كاميرات مراقبة مشاهد متفرقة من لحظة وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة فى جزيرة كريت اليونانية، حيث ضرب الزلزال الجزيرة وجانب من المناطق المحيطة بها، وتعرضت بلدة اركالوخوري الزراعية إلى أضرار جسيمة بسبب اثار الزلزال العنيف.

ونشرت شبكة سكاى نيوز، لقطات مفزعة من لحظة وقوع الزلزال، وظهرت حديقة في بلدة اركالوخوري وعليها مجموعة من الكراسى وهي تهتز بقوة من أثار الزلزال، ولقطات أخرى لسيارة متوقفة تهتز فى الشارع وتشعر وكأن الأرض ستنشق من تحتها، وأصيب السكان بحالة من الذعر بسبب تداول لقطات لقوة الزلزال.

سيارة تهتز فى الشارع من الزلزال

لقطات لاثار الزلزال

وأعلن معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية اليوم الثلاثاء، أن تابعا زلزاليا بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة كريت الواقعة جنوبى البلاد، وذلك عقب يوم من الزلزال الذى ضرب المنطقة وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة العديد.

وقال المعهد - حسبما ذكرت قناة (إيه.بى.سى.) الأمريكية - إن مركز التابع الزلزالى وقع على بعد 22 كيلومترا جنوب شرق مدينة "هيراكليون" فى الجزيرة.

وكانت السلطات اليونانية، أعلنت مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت، وبلغت شدته 5,8 درجة على الأقل على مقياس ريختر.

وألحق الزلزال أضرارًا بمنازل وكنائس وتسبب في انهيارات صخرية بالقرب من مدينة هيراكليون رابع أكبر مدن اليونان، ودفع المواطنين إلى الخروج إلى شوارع المدينة، وتم إخلاء المدارس، حيث ضربت هزات ارتدادية متكررة المنطقة، مما زاد من الأضرار التي لحقت بالقرى القريبة من مركز الزلزال، بسحب ما أوردته صحيفة"كاثمريني" اليونانية