مواعيد صرف معاش شهر اكتوبر 2021 بالشرائح وعبر ماكينات ATM

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محمد سياف - ابو ظبي - مواعيد صرف معاش شهر اكتوبر 2021 يشغل بال قطاع كبير من المستفيدين من المعاشات بمصر، وخاصة بعد اعتماد هيئة التأمينات الاجتماعية جدول مواعيد صرف معاشات اكتوبر المقبل لما يتجاوز العشرة مليون مستفيد، حيث يقسم صرف المعاش على عدة فئات بحسب قيمة المعاش المصروف للمستحقين، لكي لا يحدث تكدس في مكاتب البريد أو فروع التضامن الاجتماعي خاصة وأن الفئات المستحقة للمعاش هم من المتقاعدين كبار السن، وهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لذلك رأت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يجب جدولة مواعيد صرف المعاشات.

مواعيد صرف معاش شهر اكتوبر 2021

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن للمواطنين المستحقين للمعاش الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات وفي جميع المناطق والأحياء، بداية من يوم 1 من أكتوبر بحسب الشرائح المالية، أما عن الصرف من مكاتب البريد أو فروع التضامن الاجتماعي فإنه يمكن صرف المعاش بحسب الجدول التالي.

الشرائح مواعيد صرف المعاش القيمة المالية المستحقة عدد المواطنين المستحقين للمعاش الشريحة الأولى يومي 3 و4 من أكتوبر 2021 أقل من 1000 جنيه 3.4 مليون مواطن الشريحة الثانية يومي 5 و6 من أكتوبر 2021 أكثر من 1000 جنيه وأقل من 2500 جنيه 3.5 مليون مواطن الشريحة الثالثة يومي 11 و12 أكتوبر 2021 أكثر من 2000 جنيه 3 ملون مواطن

كروت الصرف ميزة

يصرف المستفيدين من المعاش مستحقاتهم المالية من خلال كروت الصرف ميزة وهي تضمن لهم صرف مستحقاتهم بكل سهولة بعد أن تم تحويل المعاشات إليها، كما أن بها العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها مثل سداد الفواتير مثل فاتورة التليفون المستحقة للمرافق أو الشراء بها من المراكز التجارية.