/652384/خالد-يوسف-يحيي-ذكرى-رحيل-جمال-عبد-الناصر-يقلق-منه-الكثيرين

حرص المخرج المصري خالد يوسف على إحياء االذكرى الـ51 لرحيل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الذي يعد واحدًا من أبرز القادة العرب في التاريخ المعاصر.

دوت الخليج يرصد تعليق المخرج خالد يوسف على ذكرى رحيل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

ذكرى رحيل جمال عبد الناصر

نشر يوسف صورة عبد الناصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب متأثرًا: "شاء القدر أن احتفل في مثل هذا اليوم من كل عام بعيد ميلادي مع مرور عام علي رحيل رجل يأبي الغياب، فهو بالفعل غياب بطعم الحضور.. وكلما مرت سنة علي الغياب يزداد حضوره ويتأكد عظمة مشروعه".

وتابع: "وكلما تشتد الحملة عليه للنيل منه برغم أكثر من 50 علي الرحيل نتأكد أنه مازال يقلق الكثيرين الذين يخافوا من بقاء أثر له ولو حتي في وجدان قطاع من الناس".

العشرات من مصر والدول العربية يحييون الذكري الـ 51 لوفاة جمال عبدالناصر

وشارك العشرات من محبي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في إحياء ذكري وفاته، وذلك بمقر ضريح الزعيم الراحل بكوبري القبه، رافعين أعلام الدول العربية وصور الاسري الفلسطينين الـ ٦ الذين هربوا من سجون الاحتلال، وهتف المشاركين لعديد من الهتافات التي تحيي ذكري الراحل ودوره في احياء القوميه العربية .

ونظم الاحتفالية الحزب العربي الناصري وقياداته بداية من الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، والدكتور جمال زهران، وعدد من قيادات الحزب الناصري، إلى جانب محبي الرئيس عبدالناصر من دول فلسطين ولبنان والعراق ومنهم الوزير اللبناني السابق عبدالرحيم مراد.

تولي عبد الناصر الرئاسة

وفي 22 فبراير 1958 أصبح جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة التي ضمت سوريا ومصر، التي لم تعمر سوى نحو 3 سنوات.

وفاة الرئيس جمال عبد الناصر

وانتهت الوحدة بين البلدين الشقيقين بانفصال سوريا عن مصر في الـ28 من سبتمبر 1961، فيما احتفظ جمال عبد الناصر بلقب رئيس الجمهورية العربية المتحدة حتى رحيله في الـ28 من سبتمبر 1970.