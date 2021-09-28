شكرى: يجب امتثال الدول النووية لالتزاماتها ونزع ترساناتها بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، أهمية تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة امتثال الدول النووية لالتزاماتها بموجب المعاهدة من خلال نزع ترساناتها النووية بشكل كامل.





جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية المسجلة أمام الاجتماع رفيع المستوى لإحياء ذكرى ودعم اليوم العالمى للتخلص الكامل من الأسلحة النووية وذلك فى إطار أعمال اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد "شكرى"، على أهمية مواصلة الدفع بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط.

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