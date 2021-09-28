مصر تشارك فى اجتماع دولى افتراضى لتعزيز صناعة الدواء بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - شاركت اليوم هيئة الدواء المصرية فى اجتماع افتراضى دولى تحت عنوان تعزيز صناعة الدواء فى إفريقيا فى مرحلة ما بعد كورونا، وفى ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وذلك انطلاقًا من رؤية الدولة بأهمية مستقبل صناعة الدواء فى مصر وإفريقيا، ودور مصر المحورى فى المشاركة والنهوض بتطوير وتحديث منظومة صناعة الدواء داخل القارة السمراء.





وشاركت الهيئة فى الاجتماع، بالإضافة إلى ممثلين حكوميين رفيعو المستوى من مختلف الدول الإفريقية، والمنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية الإفريقية، ومراكز أبحاث، والمؤسسات المالية الدولية، وممثلين عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى بعض الكوادر المختارة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".





وأوضحت هيئة الدواء أن الاجتماع ناقش فرص تعزيز صناعة الدواء فى إفريقيا فى مرحلة ما بعد كورونا، وأيضا فى ظل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وأن الاجتماع جاء على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفى كلمتها لمشاركة تجربة مصر الناجحة لتوطين الصناعة المحلية لعدد من المستحضرات المهمة والاستراتيجية، وخاصة مستحضرات بروتوكولات علاج كورونا؛ أوضحت الدكتورة رضوى المنير، رئيس الادارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الاسواق: أن الصناعة الدوائية المصرية نجحت خلال المرحلة السابقة فى تأمين احتياجات السوق المحلى بتكلفة منافسة وكذلك تصدير عدد من المستحضرات الهامة للدول الأخرى.

وأكدت على أهمية الخطوات الجادة التى تتخذها مصر والبلدان الإفريقية نحو إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية AMA، كخطوة أساسية لضمان توافق الإجراءات الرقابية بهدف تعزيز وتسهيل الوصول إلى الأسواق بداخل القارة الإفريقية؛ وأنه قد حان الوقت للتعاون من أجل تكرار التجربة المصرية وتعظيم الاستفادة من خطوط الإنتاج المصرية وحشد الجهود لتحقيق شراكات أقوى تستهدف تعميق تصنيع الأدوية فى القارة الإفريقية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على تعميق آواصر التعاون والحوار مع كل الدول والمؤسسات الدولية، وعرض رؤيتها فى مجال تطوير صناعة الدواء فى جميع المحافل الدولية والإقليمية، كذلك العمل على توطين صناعة الدواء فى مصر، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون فى مجال الدواء داخل القارة الأفريقية.