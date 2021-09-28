رئيس الأسقفية يترأس صلوات القداس بالسويس

وقال رئيس الأساقفة: تهب العواصف على حياتنا وتمتلئ مراكبنا الصغيرة بالماء فنصبح مثل التلاميذ فى بحر الجليل فخوف التلاميذ حقيقى حيث سيغرق القارب بكل من فيه إلى قاع البحر إذ يأتى حينها السيد المسيح ماشيا على الأمواج فلا شىء حقيقى فى العاصفة، مثل السيد المسيح الماشى على الماء كل الأمور الأخرى خيال ولكنه هو الحقيقى.
وأوضح رئيس الأساقفة أن "سبب آلامنا التى لا تنتهى ومتاعبنا هو تهميش الرب وجعله خيال بدلا من التمسك به بقوة وإيمان إذ تمتلئ حياتنا بالمشاكل عندما يكون المخلص كالخيال"، مضيفا: "المخلص لا ينقذ أو يغفر خطاياك ونمتلئ حينها بالشكوك والمخاوف لأننا لا ندرك حضور المسيح الحقيقى، نعمته ومحبته وحضوره ليسوا خيالا ولكنها حقيقة واقعية أكيدة".
واختتم رئيس الأساقفة: "أصلى أن يزداد إيماننا لنرى المسيح وسط العاصفة ليس كخيال ولكن واقع نعيشه كل يوم فى كل أمر يصنعه الله فى حياتنا".
وفى نفس السياق تفقد رئيس الأساقفة مركز مؤسسة الرعاية الأسقفية التابع للكنيسة بمنطقة عرب المعمل حيث زار ورشة الخياطة والتفصيل بالمركز وحضانة الأطفال بالإضافة للأنشطة المجتمعية التى تقام بالمركز خاصة للمرأة.
كان رئيس الأساقفة قد دأب منذ رسامته رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية على ترأس صلوات القداس الإلهى فى كنائس مختلفة لكى تصبح فرصة لتفقد الخدمة ومقابلة شعب الكنيسة عن قرب.
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