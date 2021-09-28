47 من أعضاء المجمع المقدس يشاركون فى جنازة الأنبا هدرا مطران أسوان

جدة - نرمين السيد - شارك 47 من أعضاء المجمع المقدس، اليوم الثلاثاء، فى صلوات جنازة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، الذى توفى أمس عن عمر بلغ 81 سنة، بعد أن رعى إيبارشية أسوان لمدة تجاوزت 46 سنة.





وأقيمت صلوات الجنازة بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى فى الكنيسة الكبرى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فى الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم. ومن بين أعضاء المجمع المقدس خمسة مطارنة وأربعين أسقفا ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، وهم:

الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية

الأنبا تادرس مطران بورسعيد

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة

الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس

الأنبا أبرام مطران الفيوم

الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان

الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة

الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

الأنبا توماس أسقف القوصية ومير

الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس

الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص

الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر

الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا

الأنبا يوأنس أسقف أسيوط

الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة

الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح

الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية

الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة

الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة

الأنبا داود أسقف المنصورة

الأنبا مكاريوس أسقف المنيا

الأنبا إرميا الأسقف العام

الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة

الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر

الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة

الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم

الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات

الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان

الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج

الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر

الأنبا مكارى الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية

الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية

الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه

الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت

الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية

الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكى

الأنبا ساويرس أسقف ديرى القديس الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والشهيد مار بقطر بالخطاطبة

الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية

الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات

الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم

الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص

الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل

الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون

القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة

القمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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