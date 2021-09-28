الشهر العقارى يشترط شهادة من المحافظ بعدم وجود مخالفات لتسجيل العقارات

جدة - نرمين السيد - أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المنشور الفنى رقم 16 لسنة 2021 شهر عقارى، للتأكيد على استمرار تنفيذ المنشور الفنى رقم 24 لسنة 2020، والمتضمن عدم السير فى إجراءات التسجيل للعقارات المبنية إلا بشهادة رسمية من المحافظ المختص أو من يفوضه بعدم وجود مخالفات بناء.





وأكدت المصلحة على الالتزام بالمنشور الفنى بشأن عدم السير فى إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه بعدم وجود مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها بشرط أن تتضمن الشهادة ما يأتى:

1- عدم وجود محاضر مخالفات محررة بالمحفوظات.

2- نتائج المعاينة على الطبيعة من المهندس المختص التى تفيد عدم وجود مخالفات حاليًا. وشددت على الإدارات العامة للتفتيش الفنى الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

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