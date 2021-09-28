أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي للريدز والذي شهد تواجد النجم المصرى محمد صلاح، خلال المواجهة التي يخوضها أمام مضيفه بورتو البرتغالى والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

وجاء التشكيل على النحو التالي.. حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: ميلنر، ماتيب، فان دايك، روبرتسون خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا تشكيل ليفربول وكان فريق ليفربول قد حقق فوزاً مستحقاً على ميلان بنتيجة 3-2 فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا. ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثانية بدورى أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، ويأتى خلفاً له بورتو برصيد نقطة واحدة ثم أتلتيكو مدريد ثالثاً بنفس الرصيد من النقاط، وأخيراً ميلان بدون رصيد من النقاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في مباراة دوري أبطال أوربا .. محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام بورتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.