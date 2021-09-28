/652383/التشكيلة-الرسمية-لمباراة-باريس-سان-جيرمان-ومانشستر-سيتي-بدوري-أبطال-أوروبا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع:وولكر- روبن دياز-لابورت-كانسيلو.

خط الوسط:رودري-دي بروين-برناردو سيلفا.

خط الهجوم:محرز- جيرليش-ستيرلينج.

علي الجانب الأخر فقد أعلن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن تشكيلتة الرسمية للمباراة والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع:حكيمي-كيمبيمبي-ماركينيوس-فيراتي.

خط الوسط:هيريرا-جويا-مانديز.

خط الهجوم :ميسي-نيمار-مبابي.

ويلتقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي للمرة الثانية على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي جمعت بينهم في النسخة الماضية في الدور نصف النهائي للبطولة، والتي حقق فيها الفوز الفريق الإنجليزي السيتي.

ترتيب الفريقين

موقف الفريقين في المجموعة ويتصدر نادي مانشستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزة في لقاء الجولة الأولي أمام فريق كلوب بروج البلجيكي. بينما تعادل نادي باريس سان جيرمان في الجولة الماضية أمام فريق لايبزج الألماني ويحتل المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة باريس سان جيرمان حراسة المرمى: إيدرسون، زاك ستيفن، كارسون. خط الدفاع: جواو كانسيلو، كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، إيمريك لابورت، ناثان آكي، ويلسون إسبراند. خط الوسط: فيرناندينو، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، فيل فودين، جيمس مكاتي. خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس، جاك جريليش، فيران توريس، رياض محرز.

تصريحات يورجن كلوب

تصريحات يورجن كلوب وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بورتو البرتغالي غدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا: "لا أشعر بقلق، علينا إظهار رد الفعل بعد التعادل ضد برينتفورد".

وأضاف: "من الصعب الفوز عندما لا تدافع جيدًا، وهذا ما حدث ضد برينتفورد، ولكن لم يكن الأمر خطيرًا، كانت لدينا مشكلة في الدفاع، لكنني أثق في الفريق وأننا سنعمل على تصحيح الأخطاء".

وأردف بالحديث عن بورتو: "سنواجه فريقا مختلفا غدًا، علينا التحسين والتطور أمامهم، نعلم أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إذا كنا ندافع بنفس الطريقة التي أظهرناها ضد برينتفورد، خاصة وأن بورتو لديه لاعبون يغادرون وآخرون ينضمون للفريق، ولكن نفس المدرب".

وشدد: "الفوز في آخر مباراتين لنا هناك ليس ميزة، نفكر في هذه المباراة لأنها مختلفة، لديهم خيارات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، لم نفكر في هزيمتهم 5/0 قبل ذلك، وفي المرة الأخيرة التي واجهناهم فيها لم نفكر في ذلك، وهذا ربما يكون سببًا في أننا حققنا الفوز هناك مجددًا".

مجموعة ليفربول بدوري الأبطال

وأشار: "نحن في مجموعة صعبة للغاية، أتلتيكو ضد بورتو في مباراة الجولة الماضية كانت صعبة، وإذا كان أحدهم يستحق الفوز، فقد كان بورتو وليس أتلتيكو، وهذا يعني أننا سنواجه فريقًا صعبًا غدًا".