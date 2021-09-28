/652385/محمد-صلاح-يقود-تشكيل-ليفربول-الرسمي-لمباراة-بورتو-في-دوري-أبطال-أوروبا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الفرعون المصري محمد صلاح علي رأس التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول بجانب السنغالي ساديو ماني والبرتغالي دييجو جوتا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون.

خط الدفاع: ميلنر-ماتيب-فان دايك-روبرتسون.

خط الدفاع:فابينهو-هيندرسون-جونس.

خط الهجوم: صلاح – ماني- جوتا.

حكم مباراة ليفربول وبورتو

ومن جانبة قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسبانى بقيادة أنطونيو لاهوز لإدارة المباراة.

ويعاون لاهوز لإداراة المباراة تحكيمياً كلاً من: باو سيبريان وروبرتو ديل بالومار، وسيتولى خيسوس خيل مانزانو مسؤولية تقنية التحكيم عن طريق الفيديو "VAR".

ويتصدر نادي ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد تمكنة من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولي أمام فريق انتر الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تصريحات يورجن كلوب وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بورتو البرتغالي غدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا: "لا أشعر بقلق، علينا إظهار رد الفعل بعد التعادل ضد برينتفورد".

وأضاف: "من الصعب الفوز عندما لا تدافع جيدًا، وهذا ما حدث ضد برينتفورد، ولكن لم يكن الأمر خطيرًا، كانت لدينا مشكلة في الدفاع، لكنني أثق في الفريق وأننا سنعمل على تصحيح الأخطاء".

وأردف بالحديث عن بورتو: "سنواجه فريقا مختلفا غدًا، علينا التحسين والتطور أمامهم، نعلم أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك إذا كنا ندافع بنفس الطريقة التي أظهرناها ضد برينتفورد، خاصة وأن بورتو لديه لاعبون يغادرون وآخرون ينضمون للفريق، ولكن نفس المدرب".

وشدد: "الفوز في آخر مباراتين لنا هناك ليس ميزة، نفكر في هذه المباراة لأنها مختلفة، لديهم خيارات مختلفة وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، لم نفكر في هزيمتهم 5/0 قبل ذلك، وفي المرة الأخيرة التي واجهناهم فيها لم نفكر في ذلك، وهذا ربما يكون سببًا في أننا حققنا الفوز هناك مجددًا".

مجموعة ليفربول بدوري الأبطال

وأشار: "نحن في مجموعة صعبة للغاية، أتلتيكو ضد بورتو في مباراة الجولة الماضية كانت صعبة، وإذا كان أحدهم يستحق الفوز، فقد كان بورتو وليس أتلتيكو، وهذا يعني أننا سنواجه فريقًا صعبًا غدًا".

وأشاد يورجن كلوب بـ ديوجو جوتا مهاجم الفريق: "ديوجو لاعب استثنائي، نحن سعداء حقًا بتعاقدنا معه، شخصيته قوية ورجل ناضج جدًا في سن مبكر، وهذا يجعله يستمتع بعمله، ليس من السهل تحسيننا من قبل لاعب، ولكن ديوجو فعل ذلك".

وعن كورتس جونز: "في المباراة الأخيرة كان مثالًا جيدًا، قلت له بأن هذه الطريقة التي يجب أن يلعب بها، يدافع ويهاجم، ويمكنه اللعب بالقدم اليمنى واليسرى، هذا ما يجعله مميزًا جدًا". واختتم: "لا توجد إصابات جديدة، تياجو مستبعد للإصابة، وكذلك هارفي إليوت الذي لن يعود قريبًا، ونأمل استمرار ذلك".