/652386/تشكيل-ريال-مدريد-لمباراة-بطل-ملدوفا-بدوري-أبطال-أوروبا

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي عن تشكيل الفريق الرسمي إستعداداً لخوض مباراة نادي شيريف بطل ملدوفا ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقود هجوم فريق ريال مدريد الإسباني اللاعب الفرنسي كريم بنزيما وبجوارة البرازيلي جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: تبو كورتوا.

خط الدفاع:ميليتاو-ناتشو-دافيد ألابا-ميجيل.

خط الوسط:كاسيميرو-كامافينجا-فالفيردي.

خط الهجوم:فينسيوس- بنزيمة -هازارد.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولي أمام إنتر الإيطالي بنتيجة هدف مقابل لاشيئ.

قائمة ريال مدريد أمام شيريف

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز. في خط الدفاع: إدير ميليتاو – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ميجيل جوتيريز. الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكاس فازكيز – إيسكو – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – ماريانو دياز.

مبابي وريال مدريد

قدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي. وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا. وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة باريس سان جيرمان حراسة المرمى: إيدرسون، زاك ستيفن، كارسون. خط الدفاع: جواو كانسيلو، كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، إيمريك لابورت، ناثان آكي، ويلسون إسبراند. خط الوسط: فيرناندينو، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، فيل فودين، جيمس مكاتي. خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس، جاك جريليش، فيران توريس، رياض محرز.